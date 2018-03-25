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Федерер проиграл Коккинакису во втором круге турнира в Майами
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Федерер проиграл Коккинакису во втором круге турнира в Майами 

Советский спорт 3 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Встреча продолжалась два часа 24 минуты, за это время Федерер девять раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти, а в активе победителя матча семь эйсов, семь двойных ошибок и один брейк-пойнт из трех.
Стоит отметить, что для первой ракетки мира это поражение стало вторым в 2018-м году. 18 марта Роджер уступил аргентинцу Хуану Мартину Дель Потро в финале турнира в Индиан-Уэллсе.
В следующем раунде турнира в Майами Коккинакису будет противостоять испанцец Фернандо Вердаско.
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