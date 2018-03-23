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Медведев жестко ответил на оскорбление грека
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Медведев жестко ответил греку, назвавшему его «поганым русским» 

Газета.Ru 23 марта 2018
Фото: РИА Новости
Стали известны подробности конфликта между российским теннисистом Даниилом Медведевым и греком Стефаносом Циципасом, который произошел после завершения матча первого раунда на турнире в Майами, сообщает ТАСС.
На послематчевом рукопожатии Медведев услышал оскорбления в свой адрес и вступил в перепалку с Циципасом. Арбитр встречи попытался успокоить россиянина, не пуская его к сопернику.
"Он начал это! Он сказал, что я поганый русский. Вы считаете это нормальным? Стефанос даже не умеет бороться. Всего лишь ребенок, который не умеет драться. Если бы Стефанос ничего не сказал, у меня бы не было проблем с ним. Он что-то говорит, хочет выяснить отношения, но в итоге даже не смотрит на меня", — сказал Медведев.
Матч завершился победой россиянина в трех сетах со счетом 2:6, 6:4, 6:2.
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