Медведев жестко ответил на оскорбление грека

"Он начал это! Он сказал, что я поганый русский. Вы считаете это нормальным? Стефанос даже не умеет бороться. Всего лишь ребенок, который не умеет драться. Если бы Стефанос ничего не сказал, у меня бы не было проблем с ним. Он что-то говорит, хочет выяснить отношения, но в итоге даже не смотрит на меня", — сказал Медведев.

На послематчевом рукопожатии Медведев услышал оскорбления в свой адрес и вступил в перепалку с Циципасом. Арбитр встречи попытался успокоить россиянина, не пуская его к сопернику.