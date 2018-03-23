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Российский теннисист предложил сопернику смотреть на него и заткнуться
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Российский теннисист предложил сопернику смотреть на него и заткнуться 

Lenta.ru 52 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Российский теннисист Даниил Медведев не сумел сдержать эмоции после поединка с греком Стефаносом Циципасом в первом раунде турнира в Майами. Видео с высказываниями Медведева в адрес соперника опубликовал на своем Youtube-канале пользователь juniortennisru.
После традиционного рукопожатия Медведев начал оскорблять соперника в ответ на его возмущенную реплику. Что конкретно сказал грек, неизвестно.
«Ты бы лучше заткнулся. У тебя какие-то проблемы? Ты во время игры бежишь на пять минут в туалет. Задеваешь сетку после удара и даже не извиняешься. На меня смотри!», — высказался теннисист.
Матч завершился победой Медведева 2:6, 6:4, 6:2.
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