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Теннисист Медведев поругался с Циципасом после матча в Майями
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Теннисист Медведев поругался с Циципасом после матча в Майями 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российский теннисист Даниил Медведев вступил в словесный конфликт с греком Стефаносом Циципасом после победы в матче первого круга на турнире ATP в Майами, сообщает ТАСС.
На послематчевом рукопожатии Медведев услышал оскорбления в свой адрес и вступил в словесную перепалку с Циципасом. Арбитр встречи попытался успокоить россиянина, не пуская его к сопернику.
По мнению россиянина во время матча грек взял слишком долгий перерыв и не извинялся после рикошетов мяча от сетки.
"Он маленький ребенок, который не умеет проигрывать. У меня не было бы претензий к нему, если бы он пожал мне руку без лишних слов, а его слова говорят о том, что они ищет конфликт", — сказал Медведев судье встречи.
Матч завершился победой россиянина в трех сетах.
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