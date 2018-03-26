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Кар. Плишкова прошла в четвертьфинал турнира в Майами на отказе Дияс
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Кар. Плишкова прошла в четвертьфинал турнира в Майами на отказе Дияс 

Чемпионат.com 40 минут назад
Чешка Каролина Плишкова (5) стала первой четвертьфиналисткой турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), пройдя представительницу Казахстана Зарину Дияс на отказе — Дияс снялась, уступая со счётом 2:6, 1:2.
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