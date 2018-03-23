В 18:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Майами (США), в котором сыграют представительница Японии Наоми Осака и украинка Элина Свитолина (4). По личным встречам счёт ничейный — 2-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Свитолина в Майами.
Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований в Майами поспорит либо с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (26), либо с немкой Андреа Петкович (Q).