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Текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Свитолина в Майами
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Текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Свитолина в Майами 

Чемпионат.com 19 минут назад
Фото: Чемпионат.com
В 18:00 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Майами (США), в котором сыграют представительница Японии Наоми Осака и украинка Элина Свитолина (4). По личным встречам счёт ничейный — 2-2.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Осака — Свитолина в Майами.
Победительница этого поединка за выход в четвёртый круг соревнований в Майами поспорит либо с представительницей Австралии Дарьей Гавриловой (26), либо с немкой Андреа Петкович (Q).
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