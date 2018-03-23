Турнир Championat Open с Анной Чакветадзе

Теннисный турнир от «Чемпионата» и Анны Чакветадзе для всей семьи. Прими участие!

«Чемпионат» вместе со знаменитой российской теннисисткой Анной Чакветадзе проводит теннисный турнир для всей семьи. Принять участие может любой читатель «Чемпионата». Мы ждём любителей тенниса любого возраста.

1 апреля детская школа тенниса Анны Чакветадзе и «Чемпионат» проведут первый в истории семейный турнир Championat Open. В нём могут принять участие дети от 5 до 14 лет и их родители. Настоящий семейный праздник для поклонников тенниса с любым уровнем подготовки. Мы рады всем участникам и подготовили для вас много интересного.

Перед началом турнира «Чемпионата» вас ждёт мастер-класс от самой Анны, во время которого вы сможете узнать секреты игры российской теннисистки и повысить свой уровень. Для всех участников и болельщиков Анна проведёт урок, который просто невозможно пропустить. В своей карьере Анна завоевала множество титулов и выиграла сотни матчей. Теперь она хочет поделиться своим огромным опытом с молодыми теннисистами, которые только делают первые шаги в большом теннисе.

После мастер-класса начнётся детский турнир Championat Open, который пройдёт в трёх возрастных категориях среди мальчиков и девочек. В это время родители смогут не только поболеть за своих любимых теннисистов, но и попробовать свои собственные силы на корте.

Мы ждём любителей тенниса с любым уровнем подготовки. Это отличная возможность попробовать себя для тех, кто никогда раньше не держал ракетку в руках. Если вы или ваше чадо всегда мечтали выйти на корт, но что-то вам мешало — приходите! Возможно именно ваш ребёнок станет будущей надеждой российского тенниса.

Анна Чакветадзе с радостью покажет всем, как правильно держать ракетку, наносить удары и двигаться на корте. Ну а если вы считаете вашего ребёнка будущей звездой тенниса, то это будет хорошей возможностью проверить его силы в нашем турнире.

Теннисная школа Анны Чакветадзе уже третий год обучает детей разных возрастов по особенной методике, разработанной лично Анной. Подопечные Чакветадзе уже добиваются больших успехов как в России, так и на международной арене. «Чемпионат» вместе с Анной хочет открывать новые таланты и развивать теннис в России. Именно поэтому мы и проводим наш турнир, участие в котором — совершенно бесплатно.

Турнир пройдёт в трёх возрастных группах: Дети с 11 до 14 лет — мальчики Дети с 11 до 14 лет — девочки Дети с 8 до 10 лет — мальчики Дети с 8 до 10 лет — девочки Дети с 5 до 7 лет — мальчики Дети с 5 до 7 лет — девочки

Все участники турнира получат памятные призы. У каждого будет возможность пообщаться лично с Анной и тренерами из её теннисной школы. Ну а победителей и призёров ждут ценные призы и подарки от наших партнёров.

Чтобы принять участие в турнире, вам необходимо отправить заявку на почту: championat-open@championat.com. В письме укажите ФИО участника и его возраст. Также вы можете задать любые вопросы, связанные с турниром, мы с радостью вам ответим.

Мы ждём всех заявившихся на турнир детей вместе с родителями 1 апреля в 11:30 по адресу: теннисный клуб «Янтарь», г. Москва, ул. Маршала Катукова, 26. Территория стадиона «Янтарь».

Партнёры турнира Championat Open с Анной Чакветадзе:

Кафе «АндерСон» Шуваловский — кафе семейное и по-домашнему уютное. Авторские рецепты и честные порции, сладкое, выпечка и пирожные. Посетители со вкусом оценят европейскую кухню и гостеприимство кафе для всей семьи. Адрес: Мичуринский проспект, дом 7, корпус 1.