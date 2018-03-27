Джокович примет участие в турнире в Монте-Карло 

Сербский теннисист Новак Джокович на своём официальном сайте обновил собственный турнирный календарь на 2018 год. Теннисист внёс в список соревнований, в которых он собирается принять участие, турнир «Мастерс» в Монте-Карло. Этот турнир будет проходить с 15 по 22 апреля.
Ранее Джокович не указывал первый турнир сезона «Мастерс» на грунте в своём календаре. Сам серб утверждает, что он изначально собирался приехать в Монте-Карло.
Джокович дважды выигрывал турнир в Монте-Карло. Он становился победителем соревнований в 2013 и 2015 годах. Также теннисист намеревается принять участие в соревнованиях в Мадриде и Риме. В календаре значится и «Ролан Гаррос».