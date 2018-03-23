Ещё
Джокович проиграл Пэру в стартовом матче на турнире в Майами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Джокович проиграл Пэру в стартовом матче на турнире в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Сербский теннисист Новак Джокович стартовал с поражения на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами. Спортсмен, посеянный под 9-м номером, уступил представителю Франции Бенуа Пэру со счётом 3:6, 4:6.
Матч продолжался 1 час и 9 минут. На счету Джоковича 2 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт. Пэр выполнил 9 подач навылет, допустил 2 двойные ошибки и 4 раза взял подачу соперника. Джокович проигрывает в стартовом матче на втором турнире кряду.
В третьем круге Пэр встретится с другим сербским теннисистом Филипом Краиновичем (22), который ранее нанёс поражение британцу Лиаму Броэди (Q).
Чемпионат.com: последние новости
Победы Соузы, Доналдсона и Эрбера — в обзоре 1-го круга турнира в Майами USTA представила новый логотип US Open Шарапова ответила болельщику, который жаловался на её снятия с турниров
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразилия разгромила Россию371
«Она ворвалась как смерч»21
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас14
Загитова осталась без медалей чемпионата мира3
Россия может заставить WADA «заткнуться и уйти»
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение