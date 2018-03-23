Чилич стал соперником Рублева на турнире в Майами, Джокович покинул турнир 

Марин Чилич преодолел первый круг турнира категории «Мастерс 1000» в Майами. Хорват в двух партиях обыграл представителя Франции Пьера-Юга Эрбера со счетом 7:5, 6:3. Следующим соперником Чилича на турнире станет россиянин Андрей Рублев.
В другом матче дня серб Новак Джокович уступил представителю Франции Бенуа Пэру со счетом 3:6, 4:6. За 1 час 9 минут игры Новак совершил 3 двойные ошибки и отдал 4 гейма на подаче.
Марин Чилич (Хорватия) — Пьер-Юг Эрбер (Франция) — 7:5, 6:3. Новак Джокович (Сербия) — Бенуа Пэр (Франция) — 3:6, 4:6.