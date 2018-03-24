Рублёв не сумел выйти в третий круг в Майами, уступив Поспишилу

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в третий круг турнира категории «Мастерс 1000» в Майами, уступив представителю Канады Вашеку Поспишилу со счётом 6:7 (5:7), 4:6.

Матч продолжался 1 час и 50 минут. Рублёв выполнил 1 эйс, допустил 6 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 9. На счету Поспишила 4 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В третьем круге Поспишил встретится с хорватским теннисистом Марином Чиличем, который получил от организаторов второй номер посева.