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Дель Потро и Димитров вышли в третий круг «Мастерса» в Майами
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Дель Потро и Димитров вышли в третий круг «Мастерса» в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро стартовал с победы на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами. Во втором круге посеянный под пятым номером дель Потро в трёх сетах победил представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
Следующим соперником дель Потро станет японец Кей Нисикори (26).
В другом матче второго круга болгарин Григор Димитров в трёх сетах одолел немца Максимильяна Мартерера — 4:6, 6:2, 6:1.
Следующим соперником Димитрова, посеянного на турнире под третьим номером, станет француз Жереми Шарди.
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