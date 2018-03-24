Дель Потро и Димитров вышли в третий круг «Мастерса» в Майами 

Аргентинец Хуан-Мартин дель Потро стартовал с победы на турнире категории «Мастерс 1000» в Майами. Во втором круге посеянный под пятым номером дель Потро в трёх сетах победил представителя Нидерландов Робина Хасе со счётом 6:4, 5:7, 6:2.
Следующим соперником дель Потро станет японец Кей Нисикори (26).
В другом матче второго круга болгарин Григор Димитров в трёх сетах одолел немца Максимильяна Мартерера — 4:6, 6:2, 6:1.
Следующим соперником Димитрова, посеянного на турнире под третьим номером, станет француз Жереми Шарди.