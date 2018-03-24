Дель Потро обыграл Хаасе и вышел на Нишикори в Майами 

Аргентинец Хуан Мартин Дель Потро вышел в третий раунд турнира серии Premier Mandatory в Майами. Со счетом 6:4, 5:7, 6:2 он переиграл голландца Робина Хаасе. Дель Потро выполнил пять эйсов и реализовал четыре брейк-пойнта из шести. Следующим соперником аргентинца станет японец Кеи Нишикори.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — Робин Хаасе (Нидерланды) — 6:4, 5:7, 6:2.