Винус Уильямс вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами

Матч длился 2 часа и 57 минут и завершился со счетом 5:7, 6:3, 7:5 в пользу представительницы США. Добавим, что за выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с британкой Йоханной Контой.