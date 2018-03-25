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Винус Уильямс вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами
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Винус Уильямс вышла в четвертый круг теннисного турнира в Майами 

Советский спорт 1 час назад
Матч длился 2 часа и 57 минут и завершился со счетом 5:7, 6:3, 7:5 в пользу представительницы США.
Добавим, что за выход в четвертьфинал Уильямс поспорит с британкой Йоханной Контой.
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