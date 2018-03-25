Федерер сенсационно уступил в первом же матче в Майами 

Швейцарец Роджер Федерер сенсационно проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Майами. Со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) его переиграл австралиец Танаси Коккинакис. Федерер чисто выиграл 39 мячей и допустил 31 ошибку, показатели его соперника — 25 и 27 соответственно. Отметим, что швейцарец был действующим чемпионом соревнования.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — Роджер Федерер (Швейцария, 1) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)