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Федерер сенсационно уступил в первом же матче в Майами
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Федерер сенсационно уступил в первом же матче в Майами 

Спорт-Экспресс 3 часа назад
Швейцарец Роджер Федерер сенсационно проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс-1000» в Майами. Со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4) его переиграл австралиец Танаси Коккинакис. Федерер чисто выиграл 39 мячей и допустил 31 ошибку, показатели его соперника — 25 и 27 соответственно. Отметим, что швейцарец был действующим чемпионом соревнования.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Танаси Коккинакис (Австралия, Q) — Роджер Федерер (Швейцария, 1) — 3:6, 6:3, 7:6 (7:4)
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