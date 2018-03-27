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Зверев победил Феррера и вышел в четвёртый круг турнира в Майами
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Зверев победил Феррера и вышел в четвёртый круг турнира в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Немецкий теннисист Александр Зверев (4) в третьем круге мужского турнира в Майами одержал победу над испанцем Давидом Феррером (28) в трёх сетах со счётом 2:6, 6:2, 6:4.
Матч продолжался 1 час 50 минут 36 секунд. За это время Зверев создал 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Феррер, в свою очередь, 1 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибки и выиграл 3 брейк-пойнта.
В четвёртом круге турнира в Майами Александр Зверев встретится с австралийцем Ником Кирьосом (17).
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