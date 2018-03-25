Мугуруса вышла в четвёртый круг турнира в Майами и сыграет со Стивенс

Испанка Габринье Мугуруса (3) не испытала проблем в матче с американкой Кристиной Макхэйл (91) в матче третьего круга женского турнира в Майами. Встреча продолжалась 1 час 10 минут 16 секунд и завершилась в двух сетах — 6:2, 6:1.

За это время Мугуруса 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 1 брейк-пойнт. Макхэйл, в свою очередь, совершила 3 двойные ошибки и заработала 3 брейк-пойнта.

В четвёртом круге турнира в Майами Габринье Мугуруса сыграет с другой американкой Слоан Стивенс (12).