Бушар получила «уайлд-кард» на турнир в Боготе

Канадская теннисистка Эжени Бушар получила «уайлд-кард» на турнир категории International в Боготе (Колумбия). Североамериканка уже выступала на этих соревнованиях — в 2013 году ей не удалось преодолеть квалификационную стадию.

«Эжени Бушар считается самой сексуальной теннисисткой мира, и она приедет в Боготу. Не упусти возможность познакомиться с этой красивой женщиной. Мы ждём тебя», — гласит сообщение пресс-службы турнира.