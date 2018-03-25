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Бушар получила «уайлд-кард» на турнир в Боготе
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Бушар получила «уайлд-кард» на турнир в Боготе 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Канадская теннисистка Эжени Бушар получила «уайлд-кард» на турнир категории International в Боготе (Колумбия). Североамериканка уже выступала на этих соревнованиях — в 2013 году ей не удалось преодолеть квалификационную стадию.
«Эжени Бушар считается самой сексуальной теннисисткой мира, и она приедет в Боготу. Не упусти возможность познакомиться с этой красивой женщиной. Мы ждём тебя», — гласит сообщение пресс-службы турнира.
Соревнования в Боготе пройдут с 7 по 15 апреля на грунтовых кортах. Призовой фонд турнира составляет $ 226 750. Из россиянок в Колумбию приедут Дарья Касаткина и Евгения Родина.
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