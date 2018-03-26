Организаторы WTA Bogota удалили провокационное сообщение об «уайлд-кард» Бушар

Организаторам турнира WTA в Боготе (Колумбия) пришлось удалить сообщение о выдаче канадской теннисистке Эжени Бушар «уайлд-кард» после критики со стороны пользователей. Многим любителям тенниса не понравилось, как оргкомитет представил теннисистку.

«Эжени Бушар считается самой сексуальной теннисисткой мира, и она приедет в Боготу. Не упусти возможность познакомиться с этой красивой женщиной. Мы ждём тебя», — гласило сообщение пресс-службы турнира. Ранее сообщение было размещено в «инстаграме» турнира. Пользователи остались недовольны подобной презентацией, а некоторые назвали сообщение дискриминационным.