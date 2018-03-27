Ещё
Турнир в Колумбии обвинили в сексизме из-за Эжени Бушар
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир в Колумбии обвинили в сексизме из-за Эжени Бушар 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Теннисный турнир в столице Колумбии Боготе неожиданно заработал не самую приятную репутацию среди феминисток и их приверженцев. Организаторов этого состязания обвинили в сексизме после того, как они пригласили к себе канадскую теннисистку Эжени Бушар.
Бушар, которая уже несколько лет ходит в Женской теннисной ассоциации в «подающих надежды», но на самом деле пока не одержала впечатляющих побед, тем не менее, пользуется популярностью и среди болельщиков, и у спонсоров, и у организаторов турниров. Все дело в ее смазливой внешности, которую она сама нещадно эксплуатирует.
И организаторы турнира WTA в Боготе решили сыграть на популярности Бушар и выдали ей персональное приглашение, сопроводив это таким призывом: «Эжени Бушар считается самой сексуальной теннисисткой в мире, и она приедет в Колумбию на турнир в Боготе, — цитирует Евроспорт.Ru. — Не упусти возможность познакомиться с этой прекрасной женщиной, мы ждем тебя».
Это объявление тут же заклеймили за сексизм, и вскоре оно было удалено с официального сайта соревнований. Однако, Wild Card, выданная Бушар, остается в силе и канадка примет участие в турнире, который пройдет с 9 по 15 апреля.
Вести.Ru: последние новости
Швейцарские комики расцеловали Криштиану Роналду во время матча Женский турнир в Майами потерял пятерых "сеяных" теннисисток Мария Шарапова откровенно ответила одному из своих фанатов
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский спортсмен стал выступать за Россию23
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас49
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России108
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ2
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение