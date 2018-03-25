Агент Надаля: возвращение Рафы на первое место — невероятное достижение

Бенито Перес Барбадильо, агент испанского теннисиста Рафаэля Надаля , поздравил своего клиента с возвращением на первую позицию рейтинга ATP. Надаль вернёт себе звание первой ракетки мира 2 апреля.

«Поздравляю Рафу с возвращением на первую строчку рейтинга ATP. Это невероятный результат, особенно с учётом того, что Надаль пропустил предыдущие турниры из-за травмы. Теперь Рафа должен вернуться и защитить первую позицию. Хотя это будет нелегко», — написал Барбадильо в своём «твиттере».