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Агент Надаля: возвращение Рафы на первое место — невероятное достижение
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Агент Надаля: возвращение Рафы на первое место — невероятное достижение 

Чемпионат.com 43 минуты назад
Фото: Чемпионат.com
Бенито Перес Барбадильо, агент испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поздравил своего клиента с возвращением на первую позицию рейтинга ATP. Надаль вернёт себе звание первой ракетки мира 2 апреля.
«Поздравляю Рафу с возвращением на первую строчку рейтинга ATP. Это невероятный результат, особенно с учётом того, что Надаль пропустил предыдущие турниры из-за травмы. Теперь Рафа должен вернуться и защитить первую позицию. Хотя это будет нелегко», — написал Барбадильо в своём «твиттере».
Возвращение Надаля на первую позицию рейтинга стало возможным после поражения швейцарца Роджера Федерера во втором круге «Мастерса» в Майами.
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