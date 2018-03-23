Российский теннисист Медведев вступил в конфликт с соперником после матча на турнире в Майами

Российский теннисист Даниил Медведев после окончания первого матча турнира в Майами вступил в словесный конфликт с соперником из Греции Стефаносом Циципасом. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что во время послематчевого рукопожатия Медведем услышал оскорбления в свой адрес и вступил в перепалку с оппонентом.

«Он маленький ребенок, который не умеет проигрывать. У меня не было бы претензий к нему, если бы он пожал мне руку без лишних слов, а его слова говорят о том, что они ищет конфликт», — сказал Медведев арбитру встречи, который попытался успокоить спортсменов.

Ранее сообщалось, что Медведев пробился во второй круг турнира в Майами.