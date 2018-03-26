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Дель Потро не оставил шансов Нисикори и вышел в четвёртый круг в Майами
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Дель Потро не оставил шансов Нисикори и вышел в четвёртый круг в Майами 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро уверенно шагнул в четвёртый круг турнира категории «Мастерс 1000» в Майами. 5-й номер посева обыграл представителя Японии Кея Нисикори (26) со счётом 6:2, 6:2.
Матч продолжался 1 час и 14 минут. Дель Потро выполнил 6 подач навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 13. На счету Нисикори 2 эйса, 1 двойная ошибка и 1 упущенный брейк-пойнт.
За выход в четвертьфинал турнира дель Потро поспорит с сербским спортсменом Филипом Краиновичем (22), который ранее обыграл француза Бенуа Пэра.
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