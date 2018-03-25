Бругейра: Надаль хочет сыграть в Кубке Дэвиса

Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Серхи Бругейра по-прежнему сохраняет надежду на то, что Рафаэль Надаль сыграет за команду в матче с Германией, который состоится в Валенсии с 6 по 8 апреля в рамках четвертьфинала Мировой группы.

«Настрой у Рафы всегда один — он хочет сыграть в Кубке Дэвиса. Если восстановление будет идти так, как нужно, и всё будет хорошо, то он готов к выступлению за сборную. Я общаюсь с ним каждый день и получу точный ответ до ближайшего вторника», — приводит слова Бругейры Tennis World USA.

В случае победы пятикратные обладатели Кубка Дэвиса впервые с 2012 года пробьются в полуфинал. 2015 и 2016 годы испанцы провели в первой европейско-африканской группе.