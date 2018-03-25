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Бругейра: Надаль хочет сыграть в Кубке Дэвиса
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Бругейра: Надаль хочет сыграть в Кубке Дэвиса 

Чемпионат.com 1 час назад
Капитан сборной Испании в Кубке Дэвиса Серхи Бругейра по-прежнему сохраняет надежду на то, что Рафаэль Надаль сыграет за команду в матче с Германией, который состоится в Валенсии с 6 по 8 апреля в рамках четвертьфинала Мировой группы.
«Настрой у Рафы всегда один — он хочет сыграть в Кубке Дэвиса. Если восстановление будет идти так, как нужно, и всё будет хорошо, то он готов к выступлению за сборную. Я общаюсь с ним каждый день и получу точный ответ до ближайшего вторника», — приводит слова Бругейры Tennis World USA.
В случае победы пятикратные обладатели Кубка Дэвиса впервые с 2012 года пробьются в полуфинал. 2015 и 2016 годы испанцы провели в первой европейско-африканской группе.
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