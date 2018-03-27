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В. Уильямс обыграла Конту в четвёртом круге турнира в Майами
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В. Уильямс обыграла Конту в четвёртом круге турнира в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Американская теннисистка Винус Уильямс (8) оказалась сильнее Йоханны Конты (11) из Великобритании в матче четвёртого круга женского турнира в Майами. Встреча продолжалась 2 часа 19 минут 42 секунды и завершилась в трёх сетах в пользу Уильямс — 5:7, 6:1, 6:2.
Винус Уильямс 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 7 брейк-пойнтов. Конта сделала 6 эйсов, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале турнира в Майами Винус Уильямс встретится с победителем пары Даниэль Коллинз — Моника Пуиг. Их встреча состоится 27 марта и начнётся в 2:15 по московскому времени.
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