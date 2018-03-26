Ещё
Остапенко пробилась в четвёртый круг турнира в Майами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Остапенко пробилась в четвёртый круг турнира в Майами 

Чемпионат.com 1 час назад
Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвёртый круг турнира категории Premier Mandatory в Майами. 6-й ракетка соревнований обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 1 час и 31 минуту. На счету Остапенко 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Бразильянка выполнила 1 эйс, допустила 4 ошибки на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта. В четвёртом круге Остапенко скрестит ракетки с победительницей противостояния Софья Кенин (США, Q) — Петра Квитова (Чехия, 9).
Женщины. 3-й круг Даниэль Коллинз (США, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 4:6, 6:2, 6:1
Чемпионат.com: последние новости
Первой соперницей Возняцки на турнире в Майами будет Пуиг 2 апреля Надаль вновь станет первой ракеткой мира Медведев: Циципас мне сказал «ср***й русский». Это нормально?
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шипулина заподозрили в использовании допинга56
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ39
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас31
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой124
Плющенко обратился к Загитовой155
Видео
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис
01:17
Королева дала слабину: на Загитову началась охота
Фигурное катание Статьи
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
00:29
Российский боксер стал чемпионом мира
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение