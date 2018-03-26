Остапенко пробилась в четвёртый круг турнира в Майами 

Латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвёртый круг турнира категории Premier Mandatory в Майами. 6-й ракетка соревнований обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 1 час и 31 минуту. На счету Остапенко 4 эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 10. Бразильянка выполнила 1 эйс, допустила 4 ошибки на подаче и реализовала 3 брейк-пойнта. В четвёртом круге Остапенко скрестит ракетки с победительницей противостояния Софья Кенин (США, Q) — Петра Квитова (Чехия, 9).
Женщины. 3-й круг Даниэль Коллинз (США, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 4:6, 6:2, 6:1