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Димитров и Нисикори зачехлили ракетки на турнире в Майами
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Димитров и Нисикори зачехлили ракетки на турнире в Майами 

Вести.Ru 35 минут назад
Фото: Вести.Ru
На крупном теннисном турнире в американском Майами с призовым фондом 7,87 млн долларов выбыли из борьбы три «сеяных» теннисиста, которые были способны на высокий результат. Главной потерей дня стал третий номер «посева» болгарин Григор Димитров.
Димитров оказался неспособен сопротивляться натиску француза Жереми Шарди, проиграв в двух сетах — 4:6, 4:6. Аргентинец Диего Шварцман, у которого был 13-й номер «посева», уступил канадцу Милошу Раоничу (№20) — 6:7, 3:6.
Проиграл свой матч и японец Кей Нисикори, в 2015 году входивший в Топ-4 мирового тенниса. Но 26-я ракетка турнира в Майами из Страны Восходящего солнца проиграл пятому номеру «посева» аргентинцу Хуану-Мартину Дель Потро — 2:6, 2:6.
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