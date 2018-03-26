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Футбольные фанаты устроили массовую драку с ножами
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Футбольные фанаты устроили массовую драку с ножами 

Рамблер 1 час назад
Встречу команд «Лос-Андес» и «Браун де Адроге» из второго аргентинского дивизиона прервали из-за массовой драки фанатов. Об этом сообщает "Чемпионат№ со ссылкой на Ve.besoccer.com.
По данным издания, конфликт начался после того, как болельщики обменялись «кричалкам». При этом, как отмечает Championat.com, фанаты «Лос-Андес» начали драться между собой, а не с болельщиками команды-конкурента. Две фанатские группировки устроили «титульный бой» за лидерство.
Полиция изъяла у участников драки множество колюще-режущих предметов. В итоге арестованы были 114 человек, а игру пришлось остановить на десять минут. В твиттере появились фотографии задержания болельщиков.
Ve.besoccer.com отмечает, что после возобновления матча его снова пришлось прервать из-за грубой игры футболиста «Брауна» Мартин Минадевино: после удара его ноги на лице и шее Густаво Турраке появились серьезные раны.
Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Лос-Андес». Команда поднялась на 13-е место в таблице второго дивизиона.
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