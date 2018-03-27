Свитолина победила Барти в четвёртом раунде турнира в Майами

Украинка Элина Свитолина (4) вышла в четвертьфинал турнира категории Premier Mandatory в Майами (США), победив австралийку Эшли Барти (21) в двух партиях — 7:5, 6:3. В первом сете Барти вела со счётом 5:2, но не заработала ни одного сетбола.

Поединок продолжался 1 час 20 минут. Свитолина выполнила 5 эйсов, допустила 4 двойные ошибки и использовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Барти 4 подачи навылет, 5 двойных и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.