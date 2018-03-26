Как отреагировали бразильцы на игру в Москве

Championat.com собрал реакцию бразильских СМИ на контрольную игру со сборной России, которая проходила в Москве 23 марта и закончилась со счетом 0:3 в пользу бразильцев.

Журналист Фабио Алейше, который уже несколько месяцев живет в Москве в преддверии ЧМ, написал в своем материале для Folha de S.Paolo о перекрытых из-за игры улицах и строгом досмотре. Он подчеркнул, что стадион «Лужники», который примет матч-открытие чемпионата, «прошел тест» на организацию.

Алейше рассказал, что полицейские встречали болельщиков уже у метро. У стадиона фанатов ждали волонтеры, которые помогали им найти дорогу. Журналист отметил, что «несмотря на холод», игру посетили около 60 тысяч зрителей, но за 15 минут до конца матча многие начали покидать стадион.

Издание O Globo в основном писало о том, как действовала бразильская команда во время матча. Ее игру газета назвала доминирующей и организованной, хотя в первом тайме «что-то и не получалось».

UOL рассказала, что игра изменилась после гола Миранды на 53-й минуте. Затем Филиппе Коутиньо на 62-й минуте забил с пенальти и «центр обороны сборной России был дестабилизирован». В итоге на 66-й минуте Паулиньо остался у ворот соперника совсем один и отправил туда третий мяч.

Бразильское издание Placar в посвященной матчу статье назвало вратаря Игоря Акинфеева главной звездой сборной России.

«После 0:3 лучший игрок сборной — вратарь. Это всё, что нужно знать о сборной России на сегодня», — заключил Championat.com.

Во вторник, 27 марта, в Санкт-Петербурге пройдет товарищеский матч сборных России и Франции.