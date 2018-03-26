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Moon и Fly100% сыграют в первом туре AWL 2018
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Moon и Fly100% сыграют в первом туре AWL 2018 

CyberSport.ru 1 час назад
Организаторы AfreecaTV Warcraft League 2018 распределили участников по сетке single-elimination. В первом туре будут сыграны восемь матчей, среди которых — Чан Moon Джэ Хо против Лу Fly100% Вэйляна, Пак Lyn Джун против Хао Life Яна и другие.
AfreecaTV Warcraft League 2018 пройдет онлайн с 26 марта по 30 апреля. В турнире поучаствуют 16 приглашенных игроков — по восемь представителей Китая и Южной Кореи. Призовой фонд чемпионата составляет $9,2 тыс.
Сетка турнира:
Чемпионом прошлого турнира стал Жо Жу LawLiet Ён, выступающий за Ночных эльфов. В финале он обыграл представителя Альянса — Хуан TH000 Сяна со счетом 4:2.
Распределение призового фонда:
$3,7 тыс.
$1,8 тыс.
$1 тыс.
$1 тыс.
$417  $417  $417  $417
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