Сыграй в теннис с Анной Чакветадзе на теннисном турнире Championat Open!

1 апреля детская школа тенниса Анны Чакветадзе и «Чемпионат» проведут первый в истории семейный турнир Championat Open. В нём могут принять участие дети от 5 до 14 лет и их родители — настоящий семейный праздник для поклонников тенниса с любым уровнем подготовки. Мы рады всем участникам и подготовили для вас много интересного.

Абсолютно все участники турнира получат памятные призы. У каждого будет возможность пообщаться лично с Анной и тренерами из её теннисной школы. Ну а победителей и призёров ждут ценные призы и подарки от наших партнёров.

Чтобы принять участие в турнире, вам необходимо отправить заявку на почту: championat-open@championat.com. В письме укажите ФИО участника и его возраст. Также вы можете задать любые вопросы, связанные с турниром, мы с радостью вам ответим.

Мы ждём всех заявившихся на турнир детей вместе с родителями 1 апреля в 11:30 по адресу: Теннисный клуб «Янтарь», г. Москва, ул. Маршала Катукова, 26. Территория стадиона «Янтарь».

Партнёры турнира Championat Open с Анной Чакветадзе: кафе «АндерСон» Шуваловский — кафе семейное и по-домашнему уютное. Авторские рецепты и честные порции, сладкое, выпечка и пирожные. Посетители со вкусом оценят европейскую кухню и гостеприимство кафе для всей семьи. Адрес: Мичуринский проспект, дом 7, корпус 1.