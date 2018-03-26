Винус Уильямс — Йоханна Конта. Прогноз Анны Чакветадзе

Экс-пятая ракетка мира, комментатор «Евроспорта» , эксперт «Рейтинга Букмекеров» Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Винус Уильямс — Йоханна Конта в четвертом круге женского турнира категории Premier в Майами. Поединок состоится вечером в понедельник. Анна считает, что в предстоящем матче будет сыграно не менее 22 геймов.

Винус Уильямс чудом вытащила матч против Бертенс вчера. Сил было потрачено немало. Но Винус боролась. Играла, может быть, она ниже своего уровня, но проигрывать ей очень не хотелось. На сегодняшний матч сил у нее будет меньше. Все-таки возраст не может не сказываться в таких случаях. Но стадия уже более серьезная — 1/8 финала. Вряд ли стоит ждать, что Уильямс не будет бороться и проиграет в одну калитку. Выиграть легко тоже вряд ли получится. Конта наконец-то заиграла более-менее прилично. Здесь ей нужно защищать очки за победу.

Предположу, что плотная борьба будет, и девушки сыграют больше 21,5 гейма. 3:3 у них по личным встречам, и большинство из них были плотными, с борьбой. И сейчас ситуация такая, что легко не будет ни Уильямс, ни Конте.