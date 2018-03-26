Экс-пятая ракетка мира, комментатор «Евроспорта», эксперт «Рейтинг Букмекеров» Анна Чакветадзе спрогнозировала матч Эшли Барти — Элина Свитолина в четвертом круге женского турнира категории Premier в Майами. Поединок состоится вечером в понедельник. Эксперт считает, что в предстоящем матче украинка победит в двух партиях.
Игра Эшли Барти у меня вызывает смешанные чувства. Вроде австралийка прогрессирует, особенно это было заметно в прошлом году. В этом не все так гладко. Но я не раз видела, что у нее проблемы с характером. Если что-то начинает идти не по ее плану, она почти бросает играть, проваливается. Впервые такое впечатление я получила, посмотрев ее игру как раз с Элиной Свитолиной на Уимблдоне. Барти шла фаворитом, потому что Свитолина была не совсем хорошо готова, после болезни. Но Элина билась и выиграла в двух сетах.
Последний их матч в конце прошлого года сложился для Свитолиной еще проще. Вчера вроде бы Элина проиграла первый сет Дарье Гавриловой, но потом 6:0, 6:1. Да и с Осакой здорово Свитолина играла.
Барти обыграла Мартич, которая прилично выглядела в последнее время, но Свитолина еще более опасная соперница.
Мне кажется, что Элина снова находит свой теннис. Поэтому предлагаю поставить на ее победу в двух партиях.