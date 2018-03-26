Уэльс — Уругвай — 0:1, Китай — Чехия — 1:4 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры финала Международного Кубка Китая и матча за третье место этого же турнира.

Уэльс — Уругвай — 0:1 Китай — Чехия — 1:4