Португалия — Нидерланды: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:30

Сегодня, 26 марта, в Каруже (Швейцария) на стадионе «Стад де Женев» пройдёт товарищеский матч между сборными Португалии и Нидерландов. Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча Португалия — Нидерланды. В последних трёх матчах между этими командами дважды верх брала Португалия и один матч завершился ничейным результатом. В последнем своём матче Португалия победила Египет со счётом 2:1, а Нидерланды уступили сборной Англии — 0:1. В рейтинге ФИФА Португалия находится на третьем месте, а Нидерланды занимают 21-ю строчку.