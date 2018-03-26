Турнир «Кожаный мяч» пройдет на стадионе в Южном Тушине

В СЗАО на стадионе « Красный Октябрь » (Улица Тушинская, дом 16) пройдет трехдневных футбольный турнир «Кожаный мяч». Участие в нем примут подростковые команды 2003-2008 года рождения.

Баталии юношеских сборных можно будет увидеть с 16 по 18 апреля. Соревнования пройдут в рамках окружного этапа спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Согласно жеребьевке, команды будут разделены на две подгруппы. Игры будут проходить по круговой системе в один круг, две лучшие команды выйдут в финал турнира.

После окончания соревнований ребята получат памятные подарки. Посмотреть на футбольные матчи можно с 16:00 до 21:00. Вход для зрителей бесплатный.