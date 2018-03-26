Ещё
Турнир «Кожаный мяч» пройдет на стадионе в Южном Тушине
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир «Кожаный мяч» пройдет на стадионе в Южном Тушине 

Префектура СЗАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
В СЗАО на стадионе «Красный Октябрь» (Улица Тушинская, дом 16) пройдет трехдневных футбольный турнир «Кожаный мяч». Участие в нем примут подростковые команды 2003-2008 года рождения.
Баталии юношеских сборных можно будет увидеть с 16 по 18 апреля. Соревнования пройдут в рамках окружного этапа спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Согласно жеребьевке, команды будут разделены на две подгруппы. Игры будут проходить по круговой системе в один круг, две лучшие команды выйдут в финал турнира.
После окончания соревнований ребята получат памятные подарки. Посмотреть на футбольные матчи можно с 16:00 до 21:00. Вход для зрителей бесплатный.
Префектура СЗАО города Москвы: последние новости
В Покровском-Стрешневе пройдут окружные соревнования по мини-футболу Главная команда ФК «Строгино» вернулась в Москву после сборов в Крымске В Строгине пенсионеры отметили трехлетие танцевальной студии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти футболиста после удара мячом6
Шипулина заподозрили в использовании допинга65
Загитова высказалась о неудаче на ЧМ41
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас45
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение