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Шарапова поделилась фотографией с тренировки
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Шарапова поделилась фотографией с тренировки 

Чемпионат.com 2 часа назад
Россиянка Мария Шарапова в своём «Инстаграме» выложила фотографию с тренировки в академии IMG.
Мария в этом сезоне пока что выступила на четырёх турнирах. В Шэньчжэне она дошла до полуфинала, проиграв чешке Катержине Синяковой в трёх партиях. На Australian Open в третьем раунде её победила набравшая ход немка Анжелика Кербер. В Дохе Мария уступила румынке Монике Никулеску, а на старте Индиан-Уэллса проиграла будущей чемпионке турнира, японке Наоми Осаке. Таким образом, к настоящему моменту Шарапова потерпела три поражения подряд.
С турнира в Майами россиянка снялась из-за травмы левого предплечья. Её следующим соревнованием должен стать Штутгарт.
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