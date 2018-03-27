Украинка Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Майами

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Вторая ракетка мира Возняцки проиграла Пюиг во 2-м круге теннисного турнира в Майами

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Матч теннисиста Медведева на турнире в Майами едва не закончился стычкой с соперником