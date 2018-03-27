Шаповалов прошёл Керри и пробился в четвёртый круг во Флориде 

Канадец Денис Шаповалов вышел в четвёртый круг крупного турнира категории «Мастерс-1000» в Майами. Он за 2 часа 25 минут обыграл американца Сэма Керри. Оба теннисиста выполнили по четыре эйса, при этом Шаповалов допустил 12 двойных ошибок, а его соперник — пять. Победитель матча Борна Чорич — Джек Сок станет следующим оппонентом Шаповалова.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 972 535 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Денис Шаповалов (Канада) — Сэм Керри (США, 11) — 6:4, 3:6, 7:5