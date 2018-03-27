Ещё
Коллинз обыграла Пуиг и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Коллинз обыграла Пуиг и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 

Спорт-Экспресс 14 минут назад
Американка Даниэль Коллинз впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. Со счетом 3:6, 6:4, 6:2 она переиграла пуэрториканку Монику Пуиг. Коллинз выполнила шесть эйсов, допустила пять двойных и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. В следующем матче она встретится с американкой Винус Уильямс.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниэль Коллинз (США) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 3:6, 6:4, 6:2.
Спорт-Экспресс: последние новости
Вихлянцева проиграла Винус Уильямс на турнире в США Коккинакис стал самым низкорейтинговым теннисистом за 15 лет, который обыграл первую ракетку мира Пуиг победила вторую "сеяную" Возняцки на турнире в Майами
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти футболиста после удара мячом13
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас47
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение