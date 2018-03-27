Коллинз обыграла Пуиг и впервые вышла в четвертьфинал турнира WTA 

Американка Даниэль Коллинз впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира WTA. Со счетом 3:6, 6:4, 6:2 она переиграла пуэрториканку Монику Пуиг. Коллинз выполнила шесть эйсов, допустила пять двойных и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14. В следующем матче она встретится с американкой Винус Уильямс.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 7 773 210 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Даниэль Коллинз (США) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 3:6, 6:4, 6:2.