Пуиг уступила Коллинз в третьем раунде турнира в Майами

Американка Даниэль Коллинз (Q) преодолела барьер третьего круга женского турнира в Майами, переиграв пуэрториканку Монику Пуиг в трёх сетах со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 11 минут 12 секунд. За это время Коллинз 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и выиграла 7 брейк-пойнтов. Пуиг сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.