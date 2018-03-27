Ещё
Пуиг уступила Коллинз в третьем раунде турнира в Майами
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пуиг уступила Коллинз в третьем раунде турнира в Майами 

Чемпионат.com 57 минут назад
Американка Даниэль Коллинз (Q) преодолела барьер третьего круга женского турнира в Майами, переиграв пуэрториканку Монику Пуиг в трёх сетах со счётом 3:6, 6:4, 6:2.
Встреча продолжалась 2 часа 11 минут 12 секунд. За это время Коллинз 6 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и выиграла 7 брейк-пойнтов. Пуиг сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 8 брейк-пойнтов из 14.
В четвёртом круге женского турнира в Майами Даниэль Коллинз встретится с соотечественницей Винус Уильямс (8).
Чемпионат.com: последние новости
Текстовая онлайн-трансляция матча А. Радваньска — Азаренко в Майами Шарапова поделилась фотографией с тренировки Петкович обыграла Херцог и вышла во второй круг на турнире в Майами
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Голландия разгромила Португалию в товарищеском матче2
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас48
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ
Шипулина заподозрили в использовании допинга66
Тарасова назвала невероятную причину провала Загитовой129
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
00:29
Российские футболисты отметили поражение в баре
Футбол
00:48
Второй ракетке мира угрожали во время матча
Теннис Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение