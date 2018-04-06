Касаткина проиграла немке Гёргес

Россиянка Дарья Касаткина не сумела пробиться в полуфинал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Чарльстоне.
В матче 1/4 финала, российская теннисистка в двух сетах проиграла немке Юлии Гёргес. Встреча продолжалась 1 час 19 минут, и завершилась со счётом 4:6, 3:6.
В 2017 году Касаткина стала победительницей турнира Чарльстоне.
Следующей соперницей Гёргес станет либо латвийка Анастасия Севастова, либо чешка Кристина Плишкова.
Ранее сообщалось, что Даниил Медведев обыграл Себастьяна Офнера в матче Кубка Дэвиса.