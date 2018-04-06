Касаткина проиграла немке Гёргес

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Футболист «Манчестер Сити» включил теннисистку Шарапову в собственный топ-3 самых красивых спортсменок мира

Андреев назначен капитаном женской сборной России по теннису

Российская теннисистка Веснина вышла в третий круг турнира в Чарльстоне