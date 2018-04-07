Ещё
Шамиль Тарпищев: Такие поражения, как от Австрии, учат
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шамиль Тарпищев: Такие поражения, как от Австрии, учат 

Советский спорт 20 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Капитан сборной России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение от Австрии (1-3) в матче второго раунда евро-африканской группы Кубка Дэвиса.
«Данные поражения учат, — приводит слова Тарпищева официальный сайт Федерации тенниса России. — И я повторяю, что у нас есть молодая и перспективная команда, у которой очень большой потенциал. Не испытав такие поражения, невозможно расти. Да, вчера и сегодня нам не хватило удачи. Но я надеюсь, что она придет в будущем. И победы тоже придут».
Напомним, после первого дня счет в матче был равным (1-1), а в субботу сначала Андрей Рублев и Карен Хачанов проиграли Юргену Мельцеру и Филиппу Освальду, после чего Евгений Донской уступил Мельцеру.
Теперь Австрия сыграет в стыковых матчах за право выступить в Мировой группе в следующем сезоне.
Советский спорт: последние новости
Андрей Рублев: Почему бы России не стать основной командой в Кубке Дэвиса «Кливленд» проиграл в Майами, «Хьюстон» обыграл «Чикаго» Рыбарикова обыграла Одзаки на старте турнира в Монтеррее
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов ответил на обвинения в трусости12
Ягудин с женой попали в больницу28
«Краснодар» на выезде обыграл «Зенит»5
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
UFC 223. Нурмагомедов — Яквинта. Начало текстовой трансляции в 5:00 мск.
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение