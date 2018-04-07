Шамиль Тарпищев: Такие поражения, как от Австрии, учат

Капитан сборной России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение от Австрии (1-3) в матче второго раунда евро-африканской группы Кубка Дэвиса.

«Данные поражения учат, — приводит слова Тарпищева официальный сайт Федерации тенниса России. — И я повторяю, что у нас есть молодая и перспективная команда, у которой очень большой потенциал. Не испытав такие поражения, невозможно расти. Да, вчера и сегодня нам не хватило удачи. Но я надеюсь, что она придет в будущем. И победы тоже придут».

Теперь Австрия сыграет в стыковых матчах за право выступить в Мировой группе в следующем сезоне.