Все для бойфренда: Шарапова устроила пасхальный ужин

Российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографии с «русского пасхального ужина на двоих» в приглушенном свете свечей, который она провела, судя по всему, в компании своего возлюбленного — британского миллионера Александра Гилкса . Спортивная карьера россиянки развивается не так успешно, как ее личная жизнь. Шарапова пытается выйти из кризиса, тренируясь под руководством известного специалиста Ника Боллетьери, у которого она «выбила скидку».

Российская теннисистка Мария Шарапова порадовала своих поклонников романтичной фотографией. Спортсменка выложила в инстаграме в качестве «истории» затемненное изображение накрытого стола, где на переднем плане находится блюдо, чуть поодаль разложены фотографии городского пейзажа, а освещает все это огонь свечи.

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«Русский пасхальный ужин для двоих», — подписала изображение Шарапова.

Вскоре спортсменка поделилась еще одной фотографией с романтичного вечера, показав второе блюдо на более широкой тарелке с жизнерадостными изображениями животных и растительности по краям.

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«Просто корейская капуста кимчи, рис и зеленая фасоль. Ни хлеба, ни яиц не нужно для русского пасхального ужина», — сообщила теннисистка с удивленным смайликом.

Судя по всему, Шарапова решила провести религиозный праздник в компании своего возлюбленного — британского миллионера Александра Гилкса, который приходится близким другом принцам Гарри и Уильяму, а также Кейт Миддлтон . Впрочем, даже без прозрачного намека в подписи («для двоих») о присутствии бойфренда можно было бы догадаться по снимкам на столе, — избранник Шараповой занимается бизнесом в сфере искусства, и художественное фото, несомненно, входит в сферу его интересов.

Сама Мария тоже в последнее время пристрастилась к культурной жизни и нередко посещает картинные галереи и выставки (скорее всего, не одна, но фотографий с Гилксом спортсменка до сих пор не выкладывала). Так, последний ее пост в инстаграме посвящен австралийской художнице Сиджей Хендри, с которой теннисистка познакомилась на выставке в нью-йоркском Бруклине.

«Встретила эту изумительную и ужасно скромную девушку Сиджей Хендри, которая оказалась великолепным художником, на ее единственной выставке в Бруклине. Что же за картина за нашими спинами? Это боксерские перчатки, нарисованные ручкой (в выставку, правда, не входили). Да, только ручка. Чернила на бумаге. А мы в это время кидаем игрушку ее собаке Эйс», — несколько сбивчиво описала фотографию Шарапова, видимо, все еще пребывая под впечатлением от встречи с художницей. Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 5 Апр 2018 в 7:03 PDT

Незадолго до этого спортсменка поделилась снимком с моноспектакля американского актера Билли Крудапа , принимавшего участие в таких фильмах, как «Джонни Д», «Хранители», «Миссия невыполнима 3» и «Красота по-английски». Теннисистка запечатлела на фото сцену с одиноким стулом на фоне небесно-голубого экрана.

Публикация от Maria Sharapova (@mariasharapova) 5 Апр 2018 в 1:49 PDT «Своими глазами увидели, как Билил Крудап делится своим великолепным талантом на сцене в течение 90 минут. Моноспектакль. Никаких перерывов».

Нет сомнений, что рядом со своим новым возлюбленным Шарапова сможет заниматься духовным обогащением на постоянной основе, ведь посещение культурных мероприятий составляет большую часть жизни Гилкса.

@MariaSharapova, Alexander Gilkes and Estelle La Porte shopping in the Hamptons in New York City yesterday 📸😎 pic.twitter.com/mREQhLIEVs— Sharapova Daily (@SharapovaDaily) 2 апреля 2018 г. Любопытно, что фотографии, на которых пара проявила свои чувства и окончательно развеяла все сомнения о своих отношениях, были сделаны не на какой-нибудь выставке, а во время обыкновенного шопинга в респектабельном пригороде Нью-Йорка Хэмптонс, где любят проводить время состоятельные люди с Уолл Стрит. Влюбленные в обнимку прогуливались под палящим солнцем, надвинув темные очки, однако не узнать их было невозможно. Кроме того, на безымянном пальце Шараповой обнаружилось кольцо, что породило слухи об очень серьезных намерениях влюбленных.

Что касается первого совместного появления пары на публике, то оно состоялось еще в январе 2018 года. Тогда Шарапова с Гилксом были замечены в аэропорту Лос-Анджелеса, где они сели в одно такси и уехали в неизвестном направлении. Проходя с багажом мимо любопытной публики, молодые люди не решились взяться за руки или обнять друг друга, однако теперь этот период, кажется, уже позади.

Несмотря на активную личную жизнь и культурное времяпрепровождение, Шарапова не забывает и о своей спортивной карьере.

В настоящий момент теннисистка восстанавливается после неприятной травмы руки и проблем с легкими, из-за которых она вылетела в четвертом раунде с турнира в Шэньчжэне, в третьем — с Australian Open и в первом — с соревнований в Дохе и в Индиан-Уэллсе. Кроме того, Шарапова была вынуждена вообще отказаться от участия в турнирах в Майами и в Дубае.

Занятия спортсменки проходят в академии известного наставника Ника Боллетьери, который работал с Марией еще в самом начале ее карьеры.

«Ник сказал нам, что в 1957 году брал за свою работу $3,75 в час. Сегодня он требует $900, но я смогла выбить скидку», — пошутила Шарапова в своем твиттере. Nick told us this morning in 1957 he charged 3.75$ an hour. Today’s price was $900 but I wiggled a discount 🤷🏼‍♀️ pic.twitter.com/rBphLhyU1d— Maria Sharapova (@MariaSharapova) 2 апреля 2018 г.