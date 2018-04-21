Ещё
СМИ: «Реал» намерен переподписать контракт с Роналду до ЧМ-2018 по футболу
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: «Реал» намерен переподписать контракт с Роналду до ЧМ-2018 по футболу 

RT на русском 1 час назад
Руководство мадридского «Реала» намерено подписать новый контракт с нападающим команды Криштиану Роналду.
Об этом сообщает AS.
По информации издания, клуб планирует увеличить зарплату португальца до €30 млн евро без учёта бонусов.
В «Реале» рассчитывают, что новый контракт с Роналду будет подписан до начала чемпионата мира по футболу 2018 года. Отмечается, что срок действия соглашения останется прежним — до июня 2021 года.
Ранее намеренно не реализовавший пенальти 13-летний итальянский футболист заявил, что Роналду должен был поступить таким же образом.
RT на русском: последние новости
Кузнецова переместилась на 28-е место в рейтинге WTA «Барселона» сыграет с «Челси» в финале Юношеской лиги УЕФА Time опубликовал список 100 самых влиятельных людей
 Ещё 21 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Назван преемник Венгера в «Арсенале»1
Дзюба готов отдать миллионы за игру против «Зенита»9
«Реал» поверил в Роналду
Усманов рассказал о печальном событии53
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
10:38
FA присоединилась к бойкому ЧМ-2018
Футбол
00:37
Украина поставила условие арбитру из Крыма
Футбол В мире
03:02
«Очнулась у врача»: гимнастку изнасиловали сотни раз
Летние виды спорта Статьи
06:30
Серебряная призерка Олимпиады рассказала о страшной травме
Фигурное катание
01:27
Российский футболист выбрал учебу в школе вместо сборной
Футбол
00:46
Болельщики ЦСКА напали на фанатов «Спартака»
Футбол
04:28
Биатлонистка рассказала о сексе с 12-летним
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение