Федерер вошёл топ-100 самых влиятельных людей мира

20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер стал лицом одного из вариантов обложки нового номера журнала TIME. 36-летний уроженец Базеля был включён в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии издания и возглавил категорию «титаны».
«Я был свидетелем того, как тщательно Роджер и его команда работают над тем, чтобы сделать жизнь детей из бедных семей лучше», — написал о Федерере его друг, американский предприниматель Билл Гейтс.
Посмотреть фотографию можно на странице TIME в сети «Твиттер».