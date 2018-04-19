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Федерер вошёл топ-100 самых влиятельных людей мира
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Федерер вошёл топ-100 самых влиятельных людей мира по версии TIME 

Чемпионат.com 17 часов назад
Фото: Reuters
20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер стал лицом одного из вариантов обложки нового номера журнала TIME. 36-летний уроженец Базеля был включён в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии издания и возглавил категорию «титаны».
«Я был свидетелем того, как тщательно Роджер и его команда работают над тем, чтобы сделать жизнь детей из бедных семей лучше», — написал о Федерере его друг, американский предприниматель Билл Гейтс.
Посмотреть фотографию можно на странице TIME в сети «Твиттер».
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