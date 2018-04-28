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Плишкова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
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Плишкова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте 

Газета.Ru 28 апреля 2018
Фото: Reuters
Чешская тенниситка Каролина Плишкова обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинале турнира в Штутгарте со счетом 5:7, 7:5, 6:4. Об этом сообщает "Советский спорт".
Встреча длилась два часа 20 минут.
На счету Плешковой 14 подач навылет, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12.
Остапенко совершила семь эйсов, восемь двойных ошибок и четыре брейк-пойнта из десяти.
Ранее российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла эстонке Анетт Контавейт в четвертьфинальном матче турнира в Штутгарте.
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