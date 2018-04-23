Ещё
Российские теннисисты улучшили позиции в рейтинге АТР
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские теннисисты улучшили позиции в рейтинге АТР 

Вести.Ru 23 апреля 2018
Фото: Вести.Ru
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг организации. Сразу четыре российских теннисиста улучшили свои позиции. Лучший из россиян Андрей Рублев поднялся с 33-го на 31-е место. Лишь Михаил Южный опустился в рейтинге на три строчки.
Всего в первую сотню рейтинга попали пять теннисистов из России: Андрей Рублев (33-е место, 1417 очков), Карен Хачанов (37-е, 1300), Даниил Медведев (49-е, 1019), Евгений Донской (86-е, 673) и Михаил Южный (100-е, 610).
Возглавляет рейтинг испанец Рафэль Надаль (8770 очков), победивший накануне в турнире Monte-Carlo Masters. Следом за ним идет швейцарец Роджер Федерер (8670). Тройку лучших замыкает Александр Зверев из Германии (5195), потеснивший с третьего места хорвата Марина Чилича (4985).
Вести.Ru: последние новости
Павлюченкова пробилась в полуфинал теннисного турнира в Страсбурге Шарапова вернулась в тридцатку лучших теннисисток мира Россиянки Родина и Кудерметова с побед начали квалификацию Rolland Garros
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок4
Наконец-то Россия во всём призналась?80
ФИФА решила проверить всю сборную России7
Мутко может распрощаться со спортом навсегда15
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием181
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение