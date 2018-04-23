Веснина опустилась на 61-е место в рейтинге WTA

Сегодня, 23 апреля, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. В десятке лучших изменений не произошло — первое место продолжает удерживать датчанка Каролин Возняцки.
Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 9-ю позицию. Ее соотечественница Елена Веснина опустилась с 58-й на 61-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA Положение на 23 апреля
1 (1*). Возняцки (Дания) — 2760 очков
2 (2). Халеп (Румыния) — 2385
3 (3). Кербер (Германия) — 2055
4 (4). Свитолина (Украина) — 1755
5 (5). Квитова (Чехия) — 1621
6 (6). Осака (Япония) — 1521
7 (7) Мертенс (Бельгия) — 1476
8 (8) Мугуруса (Испания) — 1351
9 (9). КАСАТКИНА (Россия) — 1323
10 (10). Кар. Плишкова (Чехия) — 1250
44 (44). БЛИНКОВА (Россия) — 438…
61 (58). ВЕСНИНА (Россия) — 357…
71 (70). МАКАРОВА (Россия) — 305…
85 (83). ШАРАПОВА (Россия) — 251…
88 (87). ЖУК (Россия) — 236 * положение в предыдущем рейтинге