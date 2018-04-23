Ещё
Веснина опустилась на 61-е место в рейтинге WTA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Веснина опустилась на 61-е место в чемпионской гонке WTA 

Спорт-Экспресс 23 апреля 2018
Фото: РИА Новости
Сегодня, 23 апреля, была опубликована обновленная версия чемпионской гонки WTA. В десятке лучших изменений не произошло — первое место продолжает удерживать датчанка Каролин Возняцки.
Лучшей среди россиянок является Дарья Касаткина, занимающая 9-ю позицию. Ее соотечественница Елена Веснина опустилась с 58-й на 61-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA  Положение на 23 апреля
1 (1*). Возняцки (Дания) — 2760 очков
2 (2). Халеп (Румыния) — 2385
3 (3). Кербер (Германия) — 2055
4 (4). Свитолина (Украина) — 1755
5 (5). Квитова (Чехия) — 1621
6 (6). Осака (Япония) — 1521
7 (7) Мертенс (Бельгия) — 1476
8 (8) Мугуруса (Испания) — 1351
9 (9). КАСАТКИНА (Россия) — 1323
10 (10). Кар. Плишкова (Чехия) — 1250
44 (44). БЛИНКОВА (Россия) — 438…
61 (58). ВЕСНИНА (Россия) — 357…
71 (70). МАКАРОВА (Россия) — 305…
85 (83). ШАРАПОВА (Россия) — 251…
88 (87). ЖУК (Россия) — 236  * положение в предыдущем рейтинге
Спорт-Экспресс: последние новости
Киргиос и Сок выиграли турнир в Лионе в парном разряде Медведев сыграет с Пуйе в воскресенье на корте Филиппа Шатрие Анна Чакветадзе: "Шарапова может выиграть Roland Garros"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова получила обещанный ей подарок6
ФИФА решила проверить всю сборную России7
Наконец-то Россия во всём призналась?80
Мутко может распрощаться со спортом навсегда14
Кличко снова отличился абсурдным высказыванием182
Видео
00:47
Загитова получила обещанный ей подарок
Фигурное катание Путешествия
01:08
Мутко может распрощаться со спортом навсегда
Футбол
00:38
Звезда испанского футбола пожаловался на Киев
Футбол
00:10
Овечкин пренебрег суевериями после победы
Хоккей Волейбол
00:28
Российскому спорту предрекли новый триллер
Летние виды спорта Прочее
03:28
Опубликован официальный гимн ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:16
Роналду чудом избежал смерти
Футбол
00:47
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие
Фигурное катание
03:14
Футболисту светит срок за удар бутылкой водки по голове
Футбол
00:29
В Киеве напали на болельщиков «Ливерпуля»
Футбол Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение